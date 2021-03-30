В кабмине опровергли возможность роста цен на молоко из-за экосбора

Изменения в системе экосбора не приведут к росту цен на молоко в России, заявили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Новый экологичный подход, и по экспертным оценкам, и по расчётам Минэкономразвития, не приведёт к росту цен», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на представителей отрасли сообщило, что молоко может подорожать на 10—15% из-за экосбора.

В письме Российского союза промышленников и предпринимателей, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину 5 февраля, говорится, что изготовители напитков и продуктов питания просят пересмотреть часть положений уже одобренной правительством Концепции расширенной ответственности производителей за утилизацию тары.