В АТОР рассказали о самых популярных зарубежных направлениях

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал о самых популярных зарубежных направлениях.

«В преддверии летнего сезона два основных лидера — это Россия и Турция по количеству запросов и бронированию. Спрос будет расширяться увеличением перевозок в ОАЭ. Мы ждём открытия Греции в середине мая в полном объёме, открытия Кипра с 1 апреля, что влияет на разнообразие предложений», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, всего для туризма на тех или иных условиях открыто 109 стран. Что касается регулярных международных рейсов, то их пока не так много, отметил Горин.

«Только 27 стран открыты регулярным воздушным сообщением с Россией», — сказал он.

Ранее профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала идею продления действия туристического кешбэка для школьников и студентов.