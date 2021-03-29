Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать за пределами региона проживания

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Роспотребнадзор принял постановление, согласно которому детям разрешается отдыхать в лагерях за пределами субъектов России, где они проживают.
Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать за пределами региона проживания
  • РИА Новости

Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учётом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», — говорится в документе.

Также в постановлении говорится, что количество детей в отрядах должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления.

Кроме того, исполнительные власти региона могут принимать решение о работе палаточных лагерей.

Ранее Роспотребнадзор предложил смягчить требования к детскому отдыху.

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