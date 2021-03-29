За зиму с улиц Петербурга вывезли около 1,5 млн кубометров снега

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Около 1,5 млн кубометров снега вывезли коммунальщики за зиму с улиц Санкт-Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.
За зиму с улиц Петербурга вывезли около 1,5 млн кубометров снега
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

За прошедшую неделю в среднем днём Петербург приводили в порядок более 708 единиц техники и 1150 дворников, ночью — более 660 машин и 300 специалистов.

В садах и парках каждый день в среднем трудились 250 специалистов и 50 единиц специализированной техники.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал, что общегородской субботник пройдёт в этом году 24 апреля.

Ранее сообщалось, что в Московской области началась подготовка к весенним субботникам.

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