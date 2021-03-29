За зиму с улиц Петербурга вывезли около 1,5 млн кубометров снега
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
За прошедшую неделю в среднем днём Петербург приводили в порядок более 708 единиц техники и 1150 дворников, ночью — более 660 машин и 300 специалистов.
В садах и парках каждый день в среднем трудились 250 специалистов и 50 единиц специализированной техники.
Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал, что общегородской субботник пройдёт в этом году 24 апреля.
Ранее сообщалось, что в Московской области началась подготовка к весенним субботникам.