Врач прокомментировала возможность нарушений в обонянии при COVID-19

Врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала возможные нарушения в обонянии и вкусе при заболевании COVID-19.

«Противовирусную терапию принимаем достаточно долго, хотя обычно она назначается на краткий курс — на пять дней. Но при COVID-19 назначаем до 15 дней минимум, чтобы убрать воспаление и «атаку» по слизистой горла», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, аденовирус может проникнуть в лимфоузлы, и если он там остаётся, то не даёт восстановиться слизистой носоглотки.

Как считает эксперт, для предупреждения негативного развития болезни нужно обратиться к реабилитологу.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.