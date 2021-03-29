Врач прокомментировала возможность нарушений в обонянии при COVID-19

Короткая ссылка
Врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала возможные нарушения в обонянии и вкусе при заболевании COVID-19.
Врач прокомментировала возможность нарушений в обонянии при COVID-19
  • Reuters

«Противовирусную терапию принимаем достаточно долго, хотя обычно она назначается на краткий курс — на пять дней. Но при COVID-19 назначаем до 15 дней минимум, чтобы убрать воспаление и «атаку» по слизистой горла», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, аденовирус может проникнуть в лимфоузлы, и если он там остаётся, то не даёт восстановиться слизистой носоглотки.

Как считает эксперт, для предупреждения негативного развития болезни нужно обратиться к реабилитологу.

Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить