В Мурманской области оценили ситуацию с коечным фондом
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Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев на оперативном совещании в региональном правительстве, передаёт Nord-News.
В настоящее время коечный фонд составляет 818 мест.
«Свободных коек достаточно — порядка 30%, на уровне, как и в целом по России», — сказал глава ведомства.
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.