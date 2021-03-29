В Мурманской области оценили ситуацию с коечным фондом

В Мурманской области свернули около 50% коек для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев на оперативном совещании в региональном правительстве, передаёт Nord-News.

В настоящее время коечный фонд составляет 818 мест.

«Свободных коек достаточно — порядка 30%, на уровне, как и в целом по России», — сказал глава ведомства.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.