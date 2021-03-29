В Мурманской области оценили ситуацию с коечным фондом

Короткая ссылка
В Мурманской области свернули около 50% коек для пациентов с COVID-19.
В Мурманской области оценили ситуацию с коечным фондом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев на оперативном совещании в региональном правительстве, передаёт Nord-News.

В настоящее время коечный фонд составляет 818 мест.

«Свободных коек достаточно — порядка 30%, на уровне, как и в целом по России», — сказал глава ведомства.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить