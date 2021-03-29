В Подмосковье в апреле проведут общеобластной субботник
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Что касается субботника, он пройдёт через месяц. Но задача — сделать его удобным и доступным, чтобы те жители и предприятия, которые принимают участие, могли совершенно спокойно внести свою лепту», — подчеркнул глава региона.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что общеобластной субботник пройдёт 24 апреля.
«И муниципальные субботники у нас пройдут в каждом городском округе 3, 10 и 17 апреля. Мы определили виды объектов, которые требуют особого внимания, особого приведения в порядок после зимнего сезона», — сказал министр.
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