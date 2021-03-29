В Подмосковье в апреле проведут общеобластной субботник

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с областными министрами заявил, что в регионе через месяц состоится субботник.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Что касается субботника, он пройдёт через месяц. Но задача — сделать его удобным и доступным, чтобы те жители и предприятия, которые принимают участие, могли совершенно спокойно внести свою лепту», — подчеркнул глава региона.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин уточнил, что общеобластной субботник пройдёт 24 апреля.

«И муниципальные субботники у нас пройдут в каждом городском округе 3, 10 и 17 апреля. Мы определили виды объектов, которые требуют особого внимания, особого приведения в порядок после зимнего сезона», — сказал министр.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.