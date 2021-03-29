В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

За сутки в Удмуртии выявили 80 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего в республике зарегистрировали 30 594 заболевших, выздоровели 27 140 человек, в том числе 73 — за последние сутки.

Также стало известно, что в Калининградской области за последние 24 часа выявлен 51 случай заболевания COVID-19, передаёт «Янтарный край».

Всего в регионе с начала пандемии заболели 30 172 человека. Выздоровели 27 799, в том числе 42 — за последние сутки.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.