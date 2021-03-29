Невролог рассказала о возможных последствиях COVID-19

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Врач-невролог Ольга Семёнова рассказала о возможных последствиях COVID-19.
Невролог рассказала о возможных последствиях COVID-19
  • РИА Новости

«В последнее время жалобы на снижение памяти предъявляют люди, перенесшие COVID-19. В рамках пандемии врачи отмечают её влияние на функции памяти», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, проблемы с памятью могут появиться и из-за стресса, повышенной физической или эмоциональной нагрузки.

«Полноценный сон, регулярная физическая активность и правильный рацион, как правило, помогают человеку выйти из зоны дискомфорта и беспокойства по поводу постоянной забывчивости», — считает Семёнова.

Она добавила, что при снижении памяти, трудности концентрации внимания, забывчивости и прочих факторах следует обратиться к врачу.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России выявили 8 711 случаев коронавируса.

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