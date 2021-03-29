Рабочий погиб на Яро-Яхинском месторождении в ЯНАО

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Рабочий коммерческой организации погиб при производстве работ на Яро-Яхинском месторождении.
Рабочий погиб на Яро-Яхинском месторождении в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«От полученных травм мужчина 1961 года рождения скончался на месте происшествия. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Проводятся следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Ямало-Ненецкому округу.

23 марта, как сообщал телеканал «360», водитель автокрана погиб во время демонтажа сотовой вышки в Краснодарском крае, когда машина внезапно опрокинулась.

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