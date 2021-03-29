Слон травмировал мужчину в Казани

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Слон травмировал рабочего в Казанском цирке, мужчину увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.

«Госпитализирован в больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на понедельник, 29 марта, животное «оттолкнуло» мужчину, пишет агентство.

На сайте цирка появилось сообщение: «Ранее в программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов».

Там добавили, что слонам необходим круглосуточный уход, нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего условия пребывания», — отметили в цирке.

21 марта сообщалось, что в казанском цирке во время представления подрались два слона, одно животное повалило на пол другое.

На следующий день следователи начали проверку «по факту выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии».

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