Слон травмировал мужчину в Казани
«Госпитализирован в больницу, состояние оценивается как средней степени тяжести», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на понедельник, 29 марта, животное «оттолкнуло» мужчину, пишет агентство.
На сайте цирка появилось сообщение: «Ранее в программе «Шоу слонов и магия цирка» произошли изменения, связанные с невозможностью дальнейшего участия слонов».
Там добавили, что слонам необходим круглосуточный уход, нужно продолжать поддерживать их жизнедеятельность.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего условия пребывания», — отметили в цирке.
21 марта сообщалось, что в казанском цирке во время представления подрались два слона, одно животное повалило на пол другое.
На следующий день следователи начали проверку «по факту выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии».