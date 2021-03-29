Более 3 тысяч военных РВСН привлечены к учениям в Омской области

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Контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с привлечением более 3 тыс. военных Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) началась 29 марта.
Более 3 тысяч военных РВСН привлечены к учениям в Омской области
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

В министерстве отметили, что в ходе учений «на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа».

По данным ведомства, плановая проверка проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. Основными задачами проверки определены: оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, анализ качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год, а также инспекция состояния боевой подготовки и слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению.

В сообщении министерства сказано, что в ходе проверки особое место займёт командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением.

Ранее Newinform сообщал, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.

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