Более 3 тысяч военных РВСН привлечены к учениям в Омской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
В министерстве отметили, что в ходе учений «на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс», а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа».
По данным ведомства, плановая проверка проводится комиссией командования Ракетных войск стратегического назначения. Основными задачами проверки определены: оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного объединения, анализ качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на учебный год, а также инспекция состояния боевой подготовки и слаженность действий военнослужащих при выполнении задач по предназначению.
В сообщении министерства сказано, что в ходе проверки особое место займёт командно-штабное учение, проводимое под личным руководством командующего РВСН с Барнаульским ракетным соединением.
Ранее Newinform сообщал, что расчёты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» провели учения по противовоздушной обороне в Арктическом регионе.