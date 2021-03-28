Путин рассказал о пользе контрастного душа

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Российский президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса не занимался спортом три дня, однако продолжил укреплять здоровье контрастными ваннами.
Путин рассказал о пользе контрастного душа
  • Reuters

«Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, не плавал, но на следующий день, когда измерил температуру (нормальная), не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны. Я каждый день почти это делаю, если ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ. Кстати говоря, рекомендую, она такая самая простенькая, но действенная, на мой взгляд, процедура. Немножко поддерживает иммунитет», — сказал глава государства в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Ранее Путин рассказал, что после прививки от коронавируса готовился к возможным побочным реакциям на препарат и на всякий случай положил градусник на тумбочку.

Президент сделал прививку 23 марта. Он привился первым компонентом вакцины.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.

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