Путин рассказал о пользе контрастного душа

Российский президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации от коронавируса не занимался спортом три дня, однако продолжил укреплять здоровье контрастными ваннами.

«Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, не плавал, но на следующий день, когда измерил температуру (нормальная), не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны. Я каждый день почти это делаю, если ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ. Кстати говоря, рекомендую, она такая самая простенькая, но действенная, на мой взгляд, процедура. Немножко поддерживает иммунитет», — сказал глава государства в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Ранее Путин рассказал, что после прививки от коронавируса готовился к возможным побочным реакциям на препарат и на всякий случай положил градусник на тумбочку.

Президент сделал прививку 23 марта. Он привился первым компонентом вакцины.

Российский лидер заявил, что после выработки антител в результате вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок.