В Челябинской области вынесли приговор обвиняемым в ряде грабежей

Челябинский областной суд вынес приговор обвиняемым в ряде грабежей в нескольких регионах России.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Организованная преступная группа совершала нападения на ювелирные магазины и ломбарды в 2013—2015 годах в Челябинске, Магнитогорске, Тюмени, Уфе, Екатеринбурге, Омске, Южноуральске и Кургане.

Как уточнили в пресс-службе суда, всего было похищено 4566 ювелирных изделий на общую сумму свыше 22,7 млн. рублей.

Лидер банды приговорён к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима. Двум соучастникам назначено 14,5 года и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Керчи суд вынес приговор в отношении главаря банды наркоторговцев.