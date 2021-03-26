В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Карелии выявили 85 случаев COVID-19. Выздоровели 200 пациентов.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на оперштаб.

Количество выявленных случаев коронавируса — 7056,9 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 25 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Выздоровели 39 заболевших. Госпитализированными остаются 139 пациентов.

Прививку от коронавируса сделали около 29 тыс. жителей, свыше 23,5 тыс. получили оба компонента вакцины.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с пандемией в России.