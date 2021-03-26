В Петербурге с 10 апреля возобновляется разводка мостов
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Об этом сообщает kp.ru.
«В Санкт-Петербурге насчитывается 18 разводных мостов — тех, у которых сохранились в рабочем состоянии разводные механизмы. Из них в период навигации регулярно разводятся 12 переправ: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Сампсониевский, Гренадёрский и Кантемировский мосты», — рассказали в компании «Мостотрест».
С 15 марта специалисты проводят технологическую разводку мостов и проверку работы систем.
Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».