В Петербурге с 10 апреля возобновляется разводка мостов

В Петербурге с 10 апреля начинается новый сезон навигации по рекам и каналам. Каждую ночь в городе будут разводить мосты через Неву, Большую и Малую Неву, а также через Большую Невку. Продлится сезон до конца ноября.

Об этом сообщает kp.ru.

«В Санкт-Петербурге насчитывается 18 разводных мостов — тех, у которых сохранились в рабочем состоянии разводные механизмы. Из них в период навигации регулярно разводятся 12 переправ: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского, Володарский, Благовещенский, Дворцовый, Биржевой, Тучков, Сампсониевский, Гренадёрский и Кантемировский мосты», — рассказали в компании «Мостотрест».

С 15 марта специалисты проводят технологическую разводку мостов и проверку работы систем.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».