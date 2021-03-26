Власти Ставрополья оценили ситуацию с турпотоком в 2020 году

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Власти Ставропольского края оценили ситуацию с турпотоком в 2020 году.
Власти Ставрополья оценили ситуацию с турпотоком в 2020 году
  • Pixabay

Об этом сообщает newstracker.ru.

Как заявил губернатор Владимир Владимиров, поток туристов в регионе сократился на 40% в сравнении с предыдущим периодом (с 1,6 млн человек в 2019-м до примерно 960 тыс. в 2020-м).

«Мы постарались в максимально короткие сроки открыть наши санатории. Но дальнейшие ограничения, связанные с поселением не более одного человека, если они не являются членами семьи, с закрытием гостиниц, в целом в стране очень многие территории объявляли карантин. Конечно, туристическая отрасль очень сложно пережила», — сказал глава региона.

Также в 1,5 раза сократилась сумма курортного сбора — до 133 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области оценили туристический потенциал региона.

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