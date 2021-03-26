Психолог дала рекомендации по преодолению кризиса в семейных отношениях

Причинный психолог Юлия Синютина дала рекомендации по преодолению кризиса в семейных отношениях.

«В течение первого года семейных отношений многих накрывает первая волна испытаний — оба члена новоиспечённой семьи начинают ждать друг от друга чего-то особенного, чего до свадьбы не было», — заявила она в беседе с ФАН.

Как отметила эксперт, поводом для конфликта может стать что угодно. По мнению Синютиной, нужно искренне говорить с партнёром о своих чувствах и ощущениях, возникающих при ссорах, избегая предъявления претензий.

Психолог считает, что следующий этап испытаний наступает через три — пять лет.

«Наступает период «полезных» советов и нравоучений — так называемое время «бы», — пояснила она.

Синютина советует воздержаться от попыток переделать, доработать, улучшить близкого человека.

«И есть третий — большой — этап испытаний. Часто он наступает у пар со зрелыми отношениями — 10, 20, а иногда и больше совместно прожитых лет», — сообщила эксперт.

По её словам, совместная жизнь может приобрести внешние черты скучного благоденствия и в зрелых отношениях обиды копятся долго и тихо.

«Если вы дорожите отношениями, если вы хотите их сохранить — говорите своему близкому человеку прямо, чего вы хотите. И постарайтесь найти способы, чтобы он вас услышал. Полагаю, за многие годы совместной жизни можно было такие способы отыскать», — советует Синютина.

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