В Петербурге в «Час Земли» отключат подсветку более 40 зданий и мостов

Ежегодная экологическая акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) традиционно пройдёт в Петербурге. В субботу, 27 марта, в 20:30 выключат подсветку более 40 зданий и мостов в центре города.

Об этом сообщают «Невские новости».

Уточняется, что речь идёт о зданиях Эрмитажа, Главного штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Государственного института культуры. Также подсветку отключат на Дворцовом, Благовещенском, Троицком, Биржевом мостах.

В Доме молодёжи на Новоизмайловском проспекте с 18:00 до 20:00 организаторы пространства «Легко» проведут открытый показ документального фильма «Пластиковый океан». После этого на площади перед зданием устроят световое шоу.

Ежегодно в акции «Час Земли» участвуют до 2 млрд человек по всему миру более чем в 180 странах.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ примет участие во всемирной акции «Час Земли» 27 марта.