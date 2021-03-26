В Петербурге в «Час Земли» отключат подсветку более 40 зданий и мостов

Короткая ссылка
Ежегодная экологическая акция «Час Земли» под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF) традиционно пройдёт в Петербурге. В субботу, 27 марта, в 20:30 выключат подсветку более 40 зданий и мостов в центре города.
В Петербурге в «Час Земли» отключат подсветку более 40 зданий и мостов
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Невские новости».

Уточняется, что речь идёт о зданиях Эрмитажа, Главного штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Государственного института культуры. Также подсветку отключат на Дворцовом, Благовещенском, Троицком, Биржевом мостах.

В Доме молодёжи на Новоизмайловском проспекте с 18:00 до 20:00 организаторы пространства «Легко» проведут открытый показ документального фильма «Пластиковый океан». После этого на площади перед зданием устроят световое шоу.

Ежегодно в акции «Час Земли» участвуют до 2 млрд человек по всему миру более чем в 180 странах.

Ранее НСН сообщала, что ВДНХ примет участие во всемирной акции «Час Земли» 27 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить