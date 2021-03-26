В Петербурге в «Час Земли» отключат подсветку более 40 зданий и мостов
- © Zamir Usmanov/Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Невские новости».
Уточняется, что речь идёт о зданиях Эрмитажа, Главного штаба, Кунсткамеры, Меншиковского дворца, Государственного института культуры. Также подсветку отключат на Дворцовом, Благовещенском, Троицком, Биржевом мостах.
В Доме молодёжи на Новоизмайловском проспекте с 18:00 до 20:00 организаторы пространства «Легко» проведут открытый показ документального фильма «Пластиковый океан». После этого на площади перед зданием устроят световое шоу.
Ежегодно в акции «Час Земли» участвуют до 2 млрд человек по всему миру более чем в 180 странах.
Ранее НСН сообщала, что ВДНХ примет участие во всемирной акции «Час Земли» 27 марта.