Путин поручил поддержать пострадавших от оползня в Дагестане
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«Сейчас там оползень сошёл в одном из районов (Дагестана. — RT). Воспользуюсь случаем для того, чтобы обратить на это внимание МЧС, и местных властей, и правительства Российской Федерации. Надо людей поддержать», — сказал он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».
23 марта в Дагестане сошла снежная лавина. Девять населённых пунктов остались без транспортного сообщения.
RT вёл трансляцию заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».