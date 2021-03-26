Путин поручил поддержать пострадавших от оползня в Дагестане

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС оказать помощь пострадавшим от оползня, который ранее сошёл в Дагестане.
Путин поручил поддержать пострадавших от оползня в Дагестане
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«Сейчас там оползень сошёл в одном из районов (Дагестана. — RT). Воспользуюсь случаем для того, чтобы обратить на это внимание МЧС, и местных властей, и правительства Российской Федерации. Надо людей поддержать», — сказал он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

23 марта в Дагестане сошла снежная лавина. Девять населённых пунктов остались без транспортного сообщения.

RT вёл трансляцию заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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