Путин поручил поддержать пострадавших от оползня в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил правительству и МЧС оказать помощь пострадавшим от оползня, который ранее сошёл в Дагестане.

«Сейчас там оползень сошёл в одном из районов (Дагестана. — RT). Воспользуюсь случаем для того, чтобы обратить на это внимание МЧС, и местных властей, и правительства Российской Федерации. Надо людей поддержать», — сказал он на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

23 марта в Дагестане сошла снежная лавина. Девять населённых пунктов остались без транспортного сообщения.

RT вёл трансляцию заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».