Путин оценил систему здравоохранения в России

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Российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» оценил систему здравоохранения в стране.
Путин оценил систему здравоохранения в России
  • РИА Новости

«Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, «средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня».

Согласно данным на 26 марта, за сутки в России выявлено 9167 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 501 859 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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