Путин оценил систему здравоохранения в России
- РИА Новости
«Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID», — цитирует РИА Новости Путина.
По его словам, «средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня».
Согласно данным на 26 марта, за сутки в России выявлено 9167 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 501 859 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.