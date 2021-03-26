Путин оценил систему здравоохранения в России

Российский лидер Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» оценил систему здравоохранения в стране.

«Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID», — цитирует РИА Новости Путина.

По его словам, «средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня».

Согласно данным на 26 марта, за сутки в России выявлено 9167 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 501 859 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.