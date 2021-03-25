В Национальном автомобильном союзе оценили идею штрафов за выбрасывание мусора из машин

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр оценил идею ввести штрафы за выбрасывание мусора из машин. Нарушения могут начать фиксировать с помощью камер.
В Национальном автомобильном союзе оценили идею штрафов за выбрасывание мусора из машин
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«Я могу только поддержать. Единственное, что я бы добавил к этим штрафам ещё один нолик, для того чтобы было неповадно что-то швырять вокруг себя», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, поведение водителей, выбрасывающих мусор из своих автомобилей, неприемлемо.

«Штрафы за это должны быть максимальными. Другое дело, как это будет работать, у меня большой вопрос», — отметил Хайцеэр.

Ранее газета «Известия» сообщала, что эксперты оценили средний возраст автопарка в России.

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