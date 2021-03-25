В Удмуртии вынесли приговор матери за жестокое обращение с детьми

В Удмуртии вынесли приговор матери за ненадлежащее воспитание и жестокое обращение с детьми.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным расследования, жительница села Шаркан злоупотребляла алкоголем и часто оставляла своих дочерей 2008 и 2017 годов рождения одних дома.

В августе 2020 года в состоянии алкогольного опьянения она избила старшую дочь, требуя от неё денег, переданных отцом ребёнка.

Суд приговорил женщину к 220 часам обязательных работ. Рассматривается вопрос о лишении её родительских прав. В настоящее время дети живут с отцом.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Благовещенске завели уголовное дело против отца, подозреваемого в истязании детей.