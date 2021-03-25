В Краснодарском крае утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами

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Депутаты законодательного собрания Краснодарского края утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами.
В Краснодарском крае утвердили повышенные детские выплаты семьям с низкими доходами
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

Средства будут переводить и за прошедшие месяцы, для чего нужно подать заявление после 1 апреля.

«С апреля текущего года начнут действовать новые правила назначения ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет. Они станут более дифференцированными. Наименее обеспеченные семьи получат бóльшую помощь», — заявил спикер заксобрания Юрий Бурлачко.

Ранее, как сообщали «Невские новости», в Санкт‑Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году.

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