Власти Кирова прокомментировали сообщения о ребёнке, высаженном из автобуса

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Власти Кирова прокомментировали информацию о том, что кондуктор якобы принудительно высадила девятилетнего ребёнка из автобуса. Данный факт не подтвердился.
Власти Кирова прокомментировали сообщения о ребёнке, высаженном из автобуса
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как рассказали в автотранспортном предприятии, у школьника действительно не хватило средств для оплаты проезда. Кондуктор предложила мальчику пройти к видеокамере и зафиксировать данный факт, но он отказался и самостоятельно вышел из автобуса.

«Никто не принуждал ребёнка к каким-либо действиям, и родители согласились с этим утверждением», — сказал гендиректор АТП Денис Пырлог.

По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.

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