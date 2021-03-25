Власти Кирова прокомментировали сообщения о ребёнке, высаженном из автобуса

Власти Кирова прокомментировали информацию о том, что кондуктор якобы принудительно высадила девятилетнего ребёнка из автобуса. Данный факт не подтвердился.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как рассказали в автотранспортном предприятии, у школьника действительно не хватило средств для оплаты проезда. Кондуктор предложила мальчику пройти к видеокамере и зафиксировать данный факт, но он отказался и самостоятельно вышел из автобуса.

«Никто не принуждал ребёнка к каким-либо действиям, и родители согласились с этим утверждением», — сказал гендиректор АТП Денис Пырлог.

По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.