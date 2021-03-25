В Госдуме предложили продлить социальные льготы, введённые во время пандемии

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил продлить социальные льготы, введённые во время пандемии.
В Госдуме предложили продлить социальные льготы, введённые во время пандемии
  • РИА Новости

«Подобные законопроекты уже были внесены. Мы и сейчас их вносим. И будем продолжать вносить», — сказал он на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Как отметил Миронов, на 21 апреля запланирован отчёт правительства России и премьер-министру Михаилу Мишустину будет задан вопрос о его точке зрения насчёт продления социальных льгот.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о том, что в России с апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, введённых во время пандемии в 2020 году.

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