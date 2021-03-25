В Петербурге задержали трёх человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

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В Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.
В Петербурге задержали трёх человек по подозрению в незаконной банковской деятельности
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Предполагаемые преступники переводили деньги на расчётные счета подконтрольных организаций. К их услугам прибегали компании и граждане, которые хотели избежать уплаты налогов.

Незаконной деятельностью занимались 31-летняя женщина и двое её подельников. Их совокупный доход составил около 16 млн рублей.

В ходе обыска были изъяты печати, документы подставных фирм, банковские карты.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Челябинске завершили предварительное расследование уголовного дела против теневых финансистов.

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