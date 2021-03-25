Диетолог рассказала, как питаться весной

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Врач-диетолог Елена Златинская рассказала, как питаться весной.
Диетолог рассказала, как питаться весной
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«Чтобы предупредить авитаминоз, необходимо обратить внимание на питание. В этот период оно должно обязательно включать весь спектр необходимых питательных веществ: витамины, минералы, углеводы, клетчатку, жиры и белки», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, в холодную весну следует отказаться от постоянного употребления сахаросодержащих напитков, фастфуда, кондитерских изделий.

Как считает Златинская, в рацион нужно добавить бурый рис, цельнозерновые макароны, морепродукты, нежирное мясо и рыбу, овощи, фрукты, орехи, кисломолочные продукты.

«При нехватке B12 нужно есть нежирное мясо, рыбу, яйца, геркулес и молоко. В квашеной капусте, помидорах, брокколи, цитрусовых, красном перце содержится витамин C. Витамин А есть в сливочном масле, желтках, жёлто-красных и тёмно-зелёных овощах», — напомнила эксперт.

Она добавила, что источники витамина Е — орехи, семена, цельнозерновой хлеб, а витамин Д есть в жире рыб северных морей.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала, как не переедать при стрессе.

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