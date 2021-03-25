Почти 40% работающих удалённо россиян заявили о желании вернуться в офис

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Почти 40% сотрудников компаний, которые продолжают работать дистанционно на фоне пандемии, хотели бы полностью или частично вернуться в офис.
Почти 40% работающих удалённо россиян заявили о желании вернуться в офис
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании WeWork и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Из результатов опроса следует, что 73% респондентов считают оптимальным приходить в офис два-три раза в неделю. Проводить на рабочем месте четыре-пять дней в неделю готов каждый пятый сотрудник.

Около 40% работников уже вернулись в офисы с дистанта, из них 11% продолжают работу в гибридном формате.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.

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