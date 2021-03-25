В Кремле анонсировали заседание Совбеза с участием Путина
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России Путин проведёт 26 марта заседание Совета безопасности России, в ходе которого планируется рассмотреть проект «Основ государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что на заседании с основным докладом выступит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Ранее сообщалось, что Патрушев доложит Путину об итогах совещания, на котором обсуждались меры пресечения попыток Запада навязать России чуждые идеалы и нормы.