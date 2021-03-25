В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего заболевших с начала пандемии — 42 033.
Вылечились за сутки 158 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 37 920.
Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 36 человек, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Всего зафиксировано 12 977 случаев заболевания. Выписаны за всё время 12 038 человек, в том числе 33 за последние сутки.
Ранее сообщалось, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.