В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Приморском крае зарегистрировали 57 случаев COVID-19.
В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболевших с начала пандемии — 42 033.

Вылечились за сутки 158 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 37 920.

Также стало известно, что в Севастополе за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 36 человек, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу правительства города.

Всего зафиксировано 12 977 случаев заболевания. Выписаны за всё время 12 038 человек, в том числе 33 за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Курганской области планируют закрыть 14 госпиталей для пациентов с COVID-19.

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