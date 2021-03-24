Эксперты заявили о росте спроса на страхование дач в пандемию

В компании «Ингосстрах» заявили о росте спроса на страхование загородных домов в пандемию.

Об этом сообщает газета «Известия».

За 2020 год застраховано более 200 тыс. жилых загородных домов, 65 тыс. банных строений и 60 тыс. прочих сооружений на участках.

«Многие клиенты изменили привычный образ жизни, выбрав загородный дом в качестве постоянного места проживания. В этих условиях всё больше и больше граждан стремятся избавить себя от финансовых трат в случае непредвиденных обстоятельств», — заявил глава отдела имущественного и личного страхования компании «Ингосстрах» Станислав Олейников.

Наибольшей популярностью страховки пользовались в июле — декабре.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. жителей Московской области перевели дачные дома в жилые с помощью онлайн-сервиса на региональном портале госуслуг.