В АТОР оценили спрос на страховки от невыезда

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос на страховки от невыезда.

«Обязательная рекомендация — страховка от невыезда по медицинским показателям. По оценке страховых компаний и самих туроператоров, количество людей, которые оформляют такие страховки, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлыми годами», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, стоимость подобной страховки составляет около $1—1,5 в день.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.