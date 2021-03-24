В АТОР оценили спрос на страховки от невыезда

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила спрос на страховки от невыезда.
В АТОР оценили спрос на страховки от невыезда
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«Обязательная рекомендация — страховка от невыезда по медицинским показателям. По оценке страховых компаний и самих туроператоров, количество людей, которые оформляют такие страховки, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлыми годами», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, стоимость подобной страховки составляет около $1—1,5 в день.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.

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