Эксперт рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту

Эксперт по страхованию Инна Вялкова рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.

«Договоры потребительского кредита и связанные с ипотекой могут заключаться и без страхования жизни. Закон этого не требует. Более того, по закону услуги страхования жизни и здоровья навязывать запрещено», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если кредитный договор был подписан до 1 сентября 2020 года, когда вступили в силу поправки к закону, возможность вернуть деньги зависит только от условий, прописанных в договоре со страховщиком.

«Если 14-дневный срок ещё не прошёл, средства можно вернуть целиком. Для этого нужно подать заявление на возврат премии. Документы необходимо передать лично с пометкой о принятии или отправить заказным письмом», — уточнила эксперт.

Она также рекомендовала выяснить, продолжит ли действовать страховка после погашения кредита.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.