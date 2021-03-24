Эксперт рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту

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Эксперт по страхованию Инна Вялкова рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту.
Эксперт рассказала об особенностях договора страхования жизни по кредиту
  • Pixabay

«Договоры потребительского кредита и связанные с ипотекой могут заключаться и без страхования жизни. Закон этого не требует. Более того, по закону услуги страхования жизни и здоровья навязывать запрещено», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если кредитный договор был подписан до 1 сентября 2020 года, когда вступили в силу поправки к закону, возможность вернуть деньги зависит только от условий, прописанных в договоре со страховщиком.

«Если 14-дневный срок ещё не прошёл, средства можно вернуть целиком. Для этого нужно подать заявление на возврат премии. Документы необходимо передать лично с пометкой о принятии или отправить заказным письмом», — уточнила эксперт.

Она также рекомендовала выяснить, продолжит ли действовать страховка после погашения кредита.

Ранее глава по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков в беседе с НТВ прокомментировал ситуацию с кредитным портфелем россиян.

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