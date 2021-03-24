В Казахстане за сутки выявили более тысячи случаев коронавируса

Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 1 088 новых случаев коронавируса, что на 13 меньше, чем днем ранее.

Как сообщает ТАСС, общее число инфицированных достигло 235 095.

По данным комиссии, всего выздоровели 212 908 человек, за минувшие 24 часа зарегистрированы 817 вылечившихся. Днем ранее сообщалось о 337 выздоровевших. Число умерших из-за коронавируса, согласно последней информации, достигло 2 934, увеличившись за сутки на 10.

Ранее президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили усилия в борьбе с пандемией коронавируса.