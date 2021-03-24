Учёные заявили об окончании извержения Ключевского вулкана на Камчатке

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Вулканологи зафиксировали завершение активности Ключевской сопки на Камчатке, извержение которой началось 18 февраля.

«Фланговое извержение на северо-западном склоне вулкана Ключевской завершилось 20 марта 2021 года. Очень слабое накаливание над шлаковым конусом и потоками лавы все еще иногда наблюдается на видеоизображениях, но это отражение их остывания», — приводит РИА Новости сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что температура тепловой аномалии в районе флангового извержения на спутниковых снимках продолжает снижаться.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевская сопка 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео.

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