Учёные заявили об окончании извержения Ключевского вулкана на Камчатке

Вулканологи зафиксировали завершение активности Ключевской сопки на Камчатке, извержение которой началось 18 февраля.

«Фланговое извержение на северо-западном склоне вулкана Ключевской завершилось 20 марта 2021 года. Очень слабое накаливание над шлаковым конусом и потоками лавы все еще иногда наблюдается на видеоизображениях, но это отражение их остывания», — приводит РИА Новости сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Отмечается, что температура тепловой аномалии в районе флангового извержения на спутниковых снимках продолжает снижаться.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевская сопка 18 февраля. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга.

Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео.