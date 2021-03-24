МЧС сможет использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ

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С 1 июля сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России смогут во время проверок противопожарного состояния объектов, включая торговые центры, использовать видеорегистраторы для фиксации нарушений.

«Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных (надзорных) мероприятий определена федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России», который вступит в силу с 1 июля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение представителя МЧС.

Пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности.

Предполагается, что это поможет исключить коррупционные проявления.

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