МЧС сможет использовать видеорегистраторы при проверках ТЦ
«Возможность использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи при проведении контрольных (надзорных) мероприятий определена федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России», который вступит в силу с 1 июля 2021 года», — приводит ТАСС сообщение представителя МЧС.
Пожарные инспекторы смогут использовать видеорегистраторы и вести аудиозапись проверок для фиксации доказательств нарушений требований пожарной безопасности.
Предполагается, что это поможет исключить коррупционные проявления.