Эксперт прокомментировал ситуацию с переводами с карты на карту

Короткая ссылка
Управляющий партнёр юридической компании Nominor Раис Хусяинов прокомментировал ситуацию с переводами с карты на карту, в том числе то, что налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне.
Эксперт прокомментировал ситуацию с переводами с карты на карту
  • РИА Новости

«ФНС больше заинтересована в переводах с карты на карту, которые человек стабильно получает из одного и того же источника», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, также могут заинтересовать ситуации, когда приходит одна и та же сумма, но из разных источников, что косвенно доказывает, что человек, на чей счёт поступают средства, оказывает различного рода услуги или продаёт какой-либо товар, за что нужно платить налоги.

«Для начала ФНС определит круг лиц, которые получают незарегистрированный доход, а затем определит тех, кто переводит им деньги на карту. Будут собирать доказательную базу», — пояснил Хусяинов.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить