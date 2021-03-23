Эксперт прокомментировал ситуацию с переводами с карты на карту

Управляющий партнёр юридической компании Nominor Раис Хусяинов прокомментировал ситуацию с переводами с карты на карту, в том числе то, что налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне.

«ФНС больше заинтересована в переводах с карты на карту, которые человек стабильно получает из одного и того же источника», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, также могут заинтересовать ситуации, когда приходит одна и та же сумма, но из разных источников, что косвенно доказывает, что человек, на чей счёт поступают средства, оказывает различного рода услуги или продаёт какой-либо товар, за что нужно платить налоги.

«Для начала ФНС определит круг лиц, которые получают незарегистрированный доход, а затем определит тех, кто переводит им деньги на карту. Будут собирать доказательную базу», — пояснил Хусяинов.

Ранее специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.