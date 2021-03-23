Эксперты заявили о росте популярности услуг преподавателей по музыке и спорту на 39%

За год популярность услуг преподавателей по дисциплинам, так или иначе связанных с саморазвитием, выросла в России на 39%.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Авито Услуг».

Активнее всего изучают иностранные языки, осваивают новые виды спорта, танцуют, учатся играть на музыкальных инструментах.

«Этот тренд распространяется на различные сферы — от изготовления мыла ручной работы до тренировок по боевым искусствам. Для многих 2020 год стал поворотным моментом как в освоении интернета, так и в саморазвитии в разных его проявлениях — от актёрского мастерства до изучения английского, на который всё время не хватало времени», — заявил специалист по маркетингу «Авито Услуг» Иван Чулков.

Оказалось, что 53% запросов приходится на изучение иностранных языков (+20% по сравнению с первыми двумя месяцами 2020 года).

Второе место занимают хобби, связанные со спортом и танцами (27% спроса).

Далее следует обучение игре на музыкальных инструментах, курсы актёрского мастерства и другие творческие занятия (15% запросов).

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