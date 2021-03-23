В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Кировской области зафиксировали 92 случая COVID-19.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

После выздоровления выписаны 147 человек.

В инфекционных госпиталях лечение проходят 1786 пациентов, дома — ещё 2749.

Также стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировали 119 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 41 462 жителя. Выписаны — 36 297.

В стационарах проходят лечение 1066 человек. На дому — 1866.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.