В Кировской области оценили ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
После выздоровления выписаны 147 человек.
В инфекционных госпиталях лечение проходят 1786 пациентов, дома — ещё 2749.
Также стало известно, что в Краснодарском крае зарегистрировали 119 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 41 462 жителя. Выписаны — 36 297.
В стационарах проходят лечение 1066 человек. На дому — 1866.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.