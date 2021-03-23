В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Приморском крае зарегистрировали 56 случаев COVID-19.
В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего заболевших с начала эпидемии — 41 922.

Вылечились за сутки 168 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 37 613.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 6541 человека, передаёт РИА Новости Крым.

«Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.

С начала пандемии в республике коронавирус подтверждён у 37 110 человек. Выздоровевших за весь период — 34 359.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.

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