В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего заболевших с начала эпидемии — 41 922.
Вылечились за сутки 168 жителей. Общее количество выздоровевших достигло 37 613.
Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 6541 человека, передаёт РИА Новости Крым.
«Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
С начала пандемии в республике коронавирус подтверждён у 37 110 человек. Выздоровевших за весь период — 34 359.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков оценил темпы вакцинации в России.