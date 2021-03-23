В Татарстане на подготовку к паводку потрачено более 1,8 млрд рублей
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Об этом информирует «Реальное время».
По его словам, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет развёрнуто более 150 пунктов временного размещения на 30 тыс. человек.
«Наблюдать за колебаниями уровня воды на водоёмах будут 35 стационарных гидропостов и 83 временных поста на малых реках и прудах», — сообщил замглавы.
Как ранее сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о мерах по защите сельхозугодий от весенних паводков.