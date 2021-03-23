В Татарстане на подготовку к паводку потрачено более 1,8 млрд рублей

Замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Николай Суржко сообщил, что на мероприятия по предотвращению наводнений потратили более 1,8 млрд рублей.

Об этом информирует «Реальное время».

По его словам, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет развёрнуто более 150 пунктов временного размещения на 30 тыс. человек.

«Наблюдать за колебаниями уровня воды на водоёмах будут 35 стационарных гидропостов и 83 временных поста на малых реках и прудах», — сообщил замглавы.

Как ранее сообщал телеканал «360», власти Подмосковья рассказали о мерах по защите сельхозугодий от весенних паводков.