Глава СВР выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Маргелова

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана СВР генерал-полковника в отставке Виталия Маргелова, который ранее был заместителем главы ведомства.

«От руководства СВР Российской Федерации и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Виталия Васильевича Маргелова», — цитирует телеграмму СВР ТАСС.

Нарышкин назвал ветерана «представителем доблестной династии Маргеловых», которые снискали любовь и уважение народа страны.

«Профессионализм, самоотверженность, верность боевого товарища, мудрость руководителя, отзывчивость и человечность всегда вызывали добрые и уважительные чувства у тех, кто работал вместе с ним. Виталий Васильевич останется для всех разведчиков примером беззаветного служения Отчизне», — добавил Нарышкин.

22 марта в Москве ушёл из жизни бывший заместитель главы СВР России генерал-полковник Виталий Маргелов.

Отец Маргелова — советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.