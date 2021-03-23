В сочинском Дендрарии зацвели сакуры

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В Сочи специалисты Дендрария зафиксировали цветение на нескольких разновидностях вишни полущетинистой плакучей, известной как сакура.
В сочинском Дендрарии зацвели сакуры
  • © пресс-служба Сочинского национального парка

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Пока это не массовое цветение, отметили в Дендрарии, однако уже в начале апреля начнут цвести все деревья.

Ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани отметила, что в этом году сакура зацвела в срок.

Всего в парке семь видов и 22 сорта сакур.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в оранжереях Московского и Приморского парков Победы Санкт-Петербурга начали готовить растения и цветы для украшения города.

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