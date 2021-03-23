В сочинском Дендрарии зацвели сакуры
- © пресс-служба Сочинского национального парка
Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Пока это не массовое цветение, отметили в Дендрарии, однако уже в начале апреля начнут цвести все деревья.
Ведущий научный сотрудник Сочинского нацпарка Галина Солтани отметила, что в этом году сакура зацвела в срок.
Всего в парке семь видов и 22 сорта сакур.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в оранжереях Московского и Приморского парков Победы Санкт-Петербурга начали готовить растения и цветы для украшения города.