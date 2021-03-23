В Госдуме предложили перечислять жертвам гонорары преступников за интервью

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко предложил обязать преступников перечислять гонорары за интервью и мемуары их жертвам.

«Я бы предложил законодательно закрепить норму, которая обязывает всех авторов подобных публикаций и бывших заключённых, которые раздают интервью, пишут мемуары и похожее, все гонорары переводить жертвам их преступлений или их родственников», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сложно представить, какие моральные страдания причиняют подобные публикации, и за это должна быть компенсация.

Кроме того, считает Ревенко, должна быть ответственность за сокрытие таких доходов.