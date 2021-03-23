В ряде СИЗО и колоний под Белгородом ввели карантин из-за коронавируса

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В одном следственном изоляторе (СИЗО) и двух исправительных колониях (ИК) Белгородской области ввели карантин из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном главке ФСИН России.
В ряде СИЗО и колоний под Белгородом ввели карантин из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в ФКУ ИК-5, ИК-9, СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области... введены ограничительные мероприятия (карантин)», — приводит сообщение РИА Новости.

В связи с этим приостановлено посещение учреждений представителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов и общественных наблюдательных комиссий, а также временно запрещены свидания с родственниками.

Встречи со следователями и адвокатами возможны в помещениях с защитным разделительным стеклом при условии использования средств индивидуальной защиты.

В конце февраля в колониях и СИЗО России началась вакцинация против коронавируса.

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