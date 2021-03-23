Администрация Приморского района Петербурга окажет помощь семье погибшей в Хибинах девочки

Администрация Приморского района Петербурга готова оказать всю необходимую помощь семье 12-летней девочки, которая погибла в горах Мурманской области при сходе лавины 22 марта.

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Об этом сообщает kp.ru. «Я выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребёнка. Это настоящая трагедия для всех нас. Администрацией района будет оказана необходимая помощь семье», — отметил глава района Николай Цед, чьи слова приводит пресс-служба администрации. В отношении турклуба «Скиф» Дома детского творчества Приморского района начата проверка. Ранее сообщалось, что детей, оказавшихся в месте схода снежной лавины в Мурманской области, эвакуируют на снегоходах.