Администрация Приморского района Петербурга окажет помощь семье погибшей в Хибинах девочки

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Администрация Приморского района Петербурга готова оказать всю необходимую помощь семье 12-летней девочки, которая погибла в горах Мурманской области при сходе лавины 22 марта.
Администрация Приморского района Петербурга окажет помощь семье погибшей в Хибинах девочки
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Об этом сообщает kp.ru.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье погибшего ребёнка. Это настоящая трагедия для всех нас. Администрацией района будет оказана необходимая помощь семье», — отметил глава района Николай Цед, чьи слова приводит пресс-служба администрации.

В отношении турклуба «Скиф» Дома детского творчества Приморского района начата проверка.

Ранее сообщалось, что детей, оказавшихся в месте схода снежной лавины в Мурманской области, эвакуируют на снегоходах.

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