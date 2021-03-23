Мурашко: коронавирусная инфекция в России немного отступила

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко отметил, что коронавирусная инфекция в России немного отступила, но число находящихся на лечении пациентов с COVID-19 по-прежнему высокое.

«Коронавирусная инфекция немного отступила, но тем не менее количество пациентов, которые находятся на лечении, остаётся высоким», — сказал он после посещения ковидного госпиталя в Ярославле.

По данным Минздрава, на лечении от коронавируса в России остаются около 380 тыс. пациентов, 103 тыс. из которых госпитализированы.

Мурашко напомнил, что особенно тяжело COVID-19 протекает у пациентов старше 60 лет и лиц, имеющих сопутствующие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы, а также у страдающих излишним весом.

«Поэтому сегодня самый верный путь обезопасить себя — это пройти вакцинацию. Мы призываем сделать это как можно скорее», — подчеркнул он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» заявила, что страна с декабря находится в периоде стабилизации и снижения заболеваемости коронавирусом.