В Подмосковье вакцинацию от COVID-19 прошли более 420 тысяч человек

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Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова рассказала, что прививку от коронавируса в Подмосковье сделали свыше 420 тыс. человек.
В Подмосковье вакцинацию от COVID-19 прошли более 420 тысяч человек
  • AFP

Об этом сообщает телеканал «360».

«Прививку от COVID-19 сделали более 420 тыс. человек в Подмосковье. С каждым днём цифра увеличивается», — сказала Светлана Стригункова.

По её словам, вакцинация — единственный надёжный способ защитить себя от коронавируса и его возможных осложнений.

Вакцинация осуществляется препаратом «Спутник V».

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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