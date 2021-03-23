В Оренбурге полиция проводит проверку по факту отравления ребёнка чистящим средством

В Оренбурге сотрудники полиции проводят проверку по факту несчастного случая с ребёнком, выпившим средство для прочистки труб.

Об этом сообщает RIA56.

Сигнал правоохранителям поступил из больницы, куда ребёнка доставили с отравлением. Выяснилось, что ребёнок 2020 года рождения отравился средством для прочистки труб. Его мать рассказала, что он остался без присмотра и выпил чистящее средство.

Как сообщили в региональном УМВД, по данному факту проводится проверка, итогом которой станет процессуальное решение.

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